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Усман Нурмагомедов: Джейк Пол — ненастоящий боец

Усман Нурмагомедов: Джейк Пол — ненастоящий боец
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов высказался о звёздном американском видеоблогере Джейке Поле, известном по выступлениям на профессиональном ринге.

«Как промоутер он много болтает, конечно. Но если говорить о нём как о бойце… Он ненастоящий боец. Он парень из YouTube. У него много денег, но боец это другое… Если хотите увидеть бойцов, приходите в мой зал», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Джейк Пол заявил, что готов купить Нурмагомедову машину в том случае, если тот победит нокаутом в следующем поединке.

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