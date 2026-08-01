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«Приеду в Дагестан на два года». Джейк Пол встретился с Хабибом на турнире PFL

«Приеду в Дагестан на два года». Джейк Пол встретился с Хабибом на турнире PFL
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол встретился с членом Залы славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире PFL в Нью-Йорке (США), присутствовавшим в качестве углового чемпиона организации Усмана Нурмагомедова.

Хабиб: Это хорошее место.

Пол: Я приеду в Дагестан, на два года, в Дагестан.

Нурмагомедов: На два-три года (отсылка к популярной фразе Ислама Махачева. – Прим. «Чемпионата»).

Пол: На два-три года, в Дагестан.

Ранее Джейк Пол заявил, что готов купить Усману Нурмагомедову машину в том случае, если тот победит нокаутом в следующем бою.

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