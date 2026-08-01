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Нассурдин Имавов встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым на турнире PFL

Нассурдин Имавов встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым на турнире PFL
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов встретился с россиянами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым на турнире PFL, состоявшемся 1 августа в Нью-Йорке (США).

Фото: из личного архива Нассурдина Имавова

Нассурдину Имавову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 258 в сентябре, Имавов победил единогласным судейским решением бразильца Кайо Борральо.

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