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Усман Нурмагомедов заявил, что нокаутировал Арчи Колгана благодаря подсказке Махачева

Усман Нурмагомедов заявил, что нокаутировал Арчи Колгана благодаря подсказке Махачева
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Чемпион PF в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов, комментируя победу над американцем Арчи Колганом на турнире в Нью-Йорке (США), отметил работу Ислама Махачева в качестве его углового.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

Так, по словам Нурмагомедова, подсказка Махачева привела к ключевому моменту в бою, после которого он досрочно завершил поединок.

«Он сказал мне: «Покажи джеб и пробей хай-кик в голову». Он знает, что я хорошо это делаю из стойки левши. Как только он это сказал, я это сделал и попал», — сказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.

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