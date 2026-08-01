Усман Нурмагомедов заявил, что нокаутировал Арчи Колгана благодаря подсказке Махачева

Чемпион PF в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов, комментируя победу над американцем Арчи Колганом на турнире в Нью-Йорке (США), отметил работу Ислама Махачева в качестве его углового.

Так, по словам Нурмагомедова, подсказка Махачева привела к ключевому моменту в бою, после которого он досрочно завершил поединок.

«Он сказал мне: «Покажи джеб и пробей хай-кик в голову». Он знает, что я хорошо это делаю из стойки левши. Как только он это сказал, я это сделал и попал», — сказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.

Материалы по теме Фото Нассурдин Имавов встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым на турнире PFL

Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Магомеде Зайнукове