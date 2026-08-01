Иржи Прохазка заявил, что в UFC хотят организовать его бой с Пауло Костой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка заявил, что руководство организации заинтересовано в организации его поединка с бразильцем Пауло Костой.

«Просто короткое сообщение для Пауло Косты. Не отмечай меня в социальных сетях, не упоминай меня в своих постах, потому что у тебя есть предложение от UFC подраться со мной в октябре или ноябре. Если ты не хочешь драться со мной, не упоминай меня, не говори обо мне. Всё. В противном случае я жду контракт на бой», — сказал Прохазка в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 327 в апреле, Прохазка проиграл техническим нокаутом новозеландцу Карлосу Ульбергу.