15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка заявил, что в UFC хотят организовать его бой с Пауло Костой

Иржи Прохазка заявил, что в UFC хотят организовать его бой с Пауло Костой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка заявил, что руководство организации заинтересовано в организации его поединка с бразильцем Пауло Костой.

«Просто короткое сообщение для Пауло Косты. Не отмечай меня в социальных сетях, не упоминай меня в своих постах, потому что у тебя есть предложение от UFC подраться со мной в октябре или ноябре. Если ты не хочешь драться со мной, не упоминай меня, не говори обо мне. Всё. В противном случае я жду контракт на бой», — сказал Прохазка в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 327 в апреле, Прохазка проиграл техническим нокаутом новозеландцу Карлосу Ульбергу.

Материалы по теме
Чемпион UFC Ульберг ответил, с кем Анкалаев и Коста должны встретиться в следующем бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android