Илия Топурия показал лицо спустя полтора месяца после боя с Гейджи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия опубликовал селфи с зажившим лицом.

Фото: из личного архива Илии Топурии

Напомним, 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США) Топурия сразился с американцем Джастином Гейджи, уступив техническим нокаутом. После боя стало известно, что грузин получил переломы орбитальных костей и носа, ему потребовалась госпитализация.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.