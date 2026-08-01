«Он нужен дивизиону». Экс-боец UFC объяснил, почему Коста должен стать соперником Ульберга

Бывший претендент на титул UFC американец Кенни Флориан считает, что бразилец Пауло Коста должен следующим сразиться за пояс в полутяжёлом весе (до 93 кг), принадлежащий новозеландцу Карлосу Ульбергу.

«Я бы отдал бой за титул Пауло Косте. Это как раз то, что нужно дивизиону. Им нужно имя, им нужно развлечение. Им нужен Пауло Коста. Он уморителен в социальных сетях, а когда выходит в клетку, то охотится за нокаутом и дарит зрелище», — сказал Флориан в своём подкасте.

Ранее Иржи Прохазка заявил, что в UFC хотят организовать его бой с Пауло Костой.

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