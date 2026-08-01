Василевский: Усман Нурмагомедов может стать чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский оценил перспективы чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Усмана Нурмагомедова в UFC.

«У Усмана Нурмагомедова нет причин оставаться в PFL. Он там и так задержался и уже всех победил. При всём уважении PFL – это далеко не UFC. Нурмагомедову нечего доказывать в PFL, ему стоит уйти в UFC. Его ждёт большое будущее в сильнейшей лиге мира. Он может стать чемпионом UFC. Сам Усман – грамотный боец, и у него ещё серьёзная команда. Расчётливый и хладнокровный боец без слабых сторон. С любым бойцом UFC он способен справиться», — приводит слова Василевского издание MMA.Metaratings.ru.