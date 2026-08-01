«Возможно, впервые получим полноценного конкурента UFC». Тарасов — про слияние PFL и MVP

Менеджер Виталий Тарасов прокомментировал новость о слиянии американских бойцовских промоушенов PFL и MVP.

«Возможно, мы впервые в истории получим полноценного конкурента UFC на американском рынке. Мне кажется, что сейчас для этого есть все предпосылки: выросло поколение богатых людей, которые адекватно воспринимают ММА. Выросло достаточно зрителей ММА… достаточно для того, чтобы разделить их на два лагеря. UFC находится в состоянии перестройки. Всё это может привести к появлению полноценного, а не декоративного, как раньше, конкурента у главной лиги мира. Деньги и адекватный маркетинг – единственное, чем можно сейчас перебивать UFC. Люди недооценивают, каких в теории звёзд могут привлечь PFL/MVP: у них есть непобеждённый Нурмагомедов, есть Нганну, есть русский тяж Вадим Немков, они регулярно находят интересных американцев, как Тед Джин в полусреднем весе. Думаю, что эта лига может делать интересный продукт», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.