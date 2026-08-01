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«Бьёт как сумасшедший». Усман Нурмагомедов назвал бойца, дающего ему тяжёлые спарринги

«Бьёт как сумасшедший». Усман Нурмагомедов назвал бойца, дающего ему тяжёлые спарринги
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов отметил спарринг-партнёра, составляющего ему конкуренцию на тренировках.

«Я бы отметил Амру Магомедова, потому что… мне вот с ним тяжело. Но я с ним вырос, начиная с тайского бокса, когда ещё мне 14-15 лет было. Я чуть больше был него всегда, но он сейчас дорос, так сказать, даже перерос меня, но в плане стойки мне всегда тяжело с ним работать… Он бьёт как сумасшедший, если честно, у него очень тяжёлый удар», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Амру Магомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2026-го выступает в PFL.

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