ACA проведёт турнир в Таджикистане в октябре

Бойцовская лига ACA анонсировала турнир в Душанбе (Таджикистан), который состоится в октябре. Дата станет известна позднее.

«Наш официальный визит в Душанбе и финальный раунд переговоров со спортивными ведомствами страны позволили перевести идею проведения турнира в стадию практической реализации. Организация турнира в Таджикистане — это прямой ответ на многолетние запросы местных болельщиков, которые зарекомендовали себя как одни из самых преданных нашим событиям», — прокомментировал анонс президент ACA Магомед Бибулатов в интервью пресс-службе организации.

Ранее экс-чемпион ACA Гончаров оценил перспективы Мухаммада Саидова в UFC.