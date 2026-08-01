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ACA проведёт турнир в Таджикистане в октябре

ACA проведёт турнир в Таджикистане в октябре
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Бойцовская лига ACA анонсировала турнир в Душанбе (Таджикистан), который состоится в октябре. Дата станет известна позднее.

«Наш официальный визит в Душанбе и финальный раунд переговоров со спортивными ведомствами страны позволили перевести идею проведения турнира в стадию практической реализации. Организация турнира в Таджикистане — это прямой ответ на многолетние запросы местных болельщиков, которые зарекомендовали себя как одни из самых преданных нашим событиям», — прокомментировал анонс президент ACA Магомед Бибулатов в интервью пресс-службе организации.

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