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Махачев — о футбольных матчах с Хабибом: он приглашает игроков «Реала» и «Ювентуса»

Махачев — о футбольных матчах с Хабибом: он приглашает игроков «Реала» и «Ювентуса»
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев с юмором рассказал о футбольных матчах с членом Зала славы UFC и экс-чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Да, мы играем вместе с Хабибом. Он тоже хорош. Ну… не то чтобы хорош. Не такой уж плохой. Но если мы играем против Хабиба, он обязательно приводит каких-нибудь топовых игроков. Каждый раз, когда мы играем в футбол, он приглашает ребят из «Реала», «Ювентуса» и других профессиональных футболистов. А у меня в команде одни бойцы. Они вообще не умеют играть в футбол», — рассказал Махачев в эфире Game Set Padel Podcast.

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