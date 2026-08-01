15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава PFL заявил, что собирается создать новое поколение звёзд до конца 2026 года

Глава PFL заявил, что собирается создать новое поколение звёзд до конца 2026 года
Комментарии

Генеральный директор PFL Джон Мартин рассказал о планах промоушена на ближайшее будущее после новостей о слиянии с организацией Джейка Пола MVP MMA.

«В конечном счёте наша главная задача — заполнить каждый вакантный чемпионский пояс. У нас ещё осталось несколько незанятых титулов, но мы активно работаем над этим. Мы стремимся к тому, чтобы на каждом турнире разыгрывался либо чемпионский пояс, либо статус обязательного претендента», — приводит слова Мартина аккаунт House of Fight.

Ранее стало известно, что промоушен PFL был поглощён MVP MMA. Как сообщалось, процесс объединения организаций должен завершиться до конца 2026 года.

Материалы по теме
Лига Джейка Пола поглотит PFL. Почему это хорошо для UFC и MMA в целом?
Лига Джейка Пола поглотит PFL. Почему это хорошо для UFC и MMA в целом?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android