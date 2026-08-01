Глава PFL заявил, что собирается создать новое поколение звёзд до конца 2026 года

Генеральный директор PFL Джон Мартин рассказал о планах промоушена на ближайшее будущее после новостей о слиянии с организацией Джейка Пола MVP MMA.

«В конечном счёте наша главная задача — заполнить каждый вакантный чемпионский пояс. У нас ещё осталось несколько незанятых титулов, но мы активно работаем над этим. Мы стремимся к тому, чтобы на каждом турнире разыгрывался либо чемпионский пояс, либо статус обязательного претендента», — приводит слова Мартина аккаунт House of Fight.

Ранее стало известно, что промоушен PFL был поглощён MVP MMA. Как сообщалось, процесс объединения организаций должен завершиться до конца 2026 года.