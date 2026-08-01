«Они мне не конкуренты». Уайт — о слиянии MVP и PFL

Президент и глава UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт раскритиковал слияние ММА-лиг MVP и PFL, заявив, что не видит в них угрозу своему промоушену.

«Слушайте, я уже раз сто это говорил и, чёрт возьми, не шучу. Я вообще не считаю этих ребят нашими конкурентами. Мы уже находимся вообще в стратосфере. Я конкурирую с крупнейшими мировыми спортивными лигами. Эти ребята мне вообще не конкуренты. Так что удачи им. Искренне желаю им всего хорошего», — приводит слова Уайта talkSPORT.

Новую структуру возглавит генеральный директор PFL Джон Мартин, который станет CEO и членом совета директоров. Сооснователи MVP Джейк Пол и Накиса Бидариан останутся в совете директоров и продолжат играть активные роли в управлении бизнесом.