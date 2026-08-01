Россиянин Марк Вологдин потерпел первое поражение в UFC

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Марк Вологдин потерпел первое поражение в UFC, уступив представителю Сербии Бориславу Николичу на турнире UFC Fight Night 283, который проходит в Белграде.

По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Николичу со счётом 29-27, 29-27, 29-27.

Марку Вологдину 26 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. В октябре принял участие в турнире Претендентской серии Даны Уайта, проиграв единогласным судейским решением, однако получил контракт с UFC. Всего на его счету теперь в престижнейшей организации мира одна ничья и одно поражение.

Ранее сообщалось, что соперником Вологдина должен был стать Джозиас Мусаса.