Журналист раскрыл подробности следующего боя Царукяна в UFC

Журналист Лео Гимарайнш раскрыл подробности следующего поединка второго номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна.

«По информации, которой первым поделился Манук Акопян, Чарльз Оливейра и Арман Царукян встретятся 19 сентября на турнире UFC 331. Как удалось дополнительно выяснить, на данный момент UFC принял решение провести бой в формате пяти раундов, однако на кону не будет стоять ни один чемпионский пояс, включая титул BMF. Изначально организация планировала трёхраундовый поединок, и оба бойца начали подготовку именно с расчётом на такой формат. Однако впоследствии UFC изменил решение и сделал бой пятираундовым», — написал Гимарайнш на своей странице в социальной сети Х.