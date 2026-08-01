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Журналист раскрыл подробности следующего боя Царукяна в UFC

Журналист раскрыл подробности следующего боя Царукяна в UFC
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Журналист Лео Гимарайнш раскрыл подробности следующего поединка второго номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна.

«По информации, которой первым поделился Манук Акопян, Чарльз Оливейра и Арман Царукян встретятся 19 сентября на турнире UFC 331. Как удалось дополнительно выяснить, на данный момент UFC принял решение провести бой в формате пяти раундов, однако на кону не будет стоять ни один чемпионский пояс, включая титул BMF. Изначально организация планировала трёхраундовый поединок, и оба бойца начали подготовку именно с расчётом на такой формат. Однако впоследствии UFC изменил решение и сделал бой пятираундовым», — написал Гимарайнш на своей странице в социальной сети Х.

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