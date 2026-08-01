UFC анонсировал турнир UFC 331 в Лос-Анджелесе

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о проведении турнира UFC 331, который состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе (США) на арене Crypto.com Arena.

Фото: UFC

Ранее сообщалось, что главный кард турнира может возглавить поединок бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры со вторым номером рейтинга дивизиона Арманом Царукяном. По информации журналиста Лео Гимараеша, бой планируется провести в формате пяти раундов.

Этот же источник раскрыл, что промоушен готовит поединок в лёгком весе (до 70 кг) между бывшими претендентами на титул бразильцем Ренато Мойкано и американцем Брайаном Ортегой.