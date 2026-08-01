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Результаты турнира UFC Fight Night 283 в Белграде, Сербия

Все результаты турнира UFC Fight Night 283 в Белграде
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В Белграде прошёл турнир UFC, в главном событии которого Урош Медич нокаутировал Даниэля Родригеса уже на 30-й секунде первого раунда.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Урош Медич (W) — Даниэль Родригес
01 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
Урош Медич
Окончено
TKO
Даниэль Родригес

В соглавном бою вечера Навахо Стирлинг техническим нокаутом в первом раунде победил Яна Блаховича.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Ян Блахович — Навахо Стирлинг (W)
01 августа 2026, суббота. 22:00 МСК
Ян Блахович
Окончено
TKO
Навахо Стирлинг

Полные результаты турнира UFC в Белграде:

  • Урош Медич победил Даниеля Родригеса техническим нокаутом (раунд 1, 0:30);
  • Навахо Стирлинг победил Яна Блаховича техническим нокаутом (раунд 1, 2:56);
  • Александар Ракич победил Марчина Тыбуру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Роберт Валентин победил Душко Тодоровича удушающим приёмом (раунд 1, 4:14);
  • Гилберт Урбина победил Властислава Чепо техническим нокаутом (раунд 1, 1:01);
  • Ноа Гуньон победил Милоша Яничича удушающим приёмом (раунд 1, 1:21);
  • Тофик Мусаев победил Людовита Клейна техническим нокаутом (раунд 2, 4:07);
  • Майкл Оливейра победил Обана Эллиотта техническим нокаутом (раунд 1, 1:49);
  • Борислав Николич победил Марка Вологдина единогласным решением (29-27, 29-27, 29-27);
  • Богдан Град победил Денниса Бузукью удушающим приёмом (раунд 2, 4:33);
  • Матеуш Ребецки победил Кайла Преполеца техническим нокаутом (раунд 1, 4:41);
  • Нина Милошевич победила Хейли Коуэн техническим нокаутом (раунд 1, 3:41);
  • Йован Лека победил Александера Поппека техническим нокаутом (раунд 1, 2:22);
  • Стефани Лусиано победила Марину Спасич удушающим приёмом (раунд 1, 3:30).
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