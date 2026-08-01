Все результаты турнира UFC Fight Night 283 в Белграде

В Белграде прошёл турнир UFC, в главном событии которого Урош Медич нокаутировал Даниэля Родригеса уже на 30-й секунде первого раунда.

В соглавном бою вечера Навахо Стирлинг техническим нокаутом в первом раунде победил Яна Блаховича.

Полные результаты турнира UFC в Белграде: