Все результаты турнира UFC Fight Night 283 в Белграде
В Белграде прошёл турнир UFC, в главном событии которого Урош Медич нокаутировал Даниэля Родригеса уже на 30-й секунде первого раунда.
В соглавном бою вечера Навахо Стирлинг техническим нокаутом в первом раунде победил Яна Блаховича.
Полные результаты турнира UFC в Белграде:
- Урош Медич победил Даниеля Родригеса техническим нокаутом (раунд 1, 0:30);
- Навахо Стирлинг победил Яна Блаховича техническим нокаутом (раунд 1, 2:56);
- Александар Ракич победил Марчина Тыбуру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Роберт Валентин победил Душко Тодоровича удушающим приёмом (раунд 1, 4:14);
- Гилберт Урбина победил Властислава Чепо техническим нокаутом (раунд 1, 1:01);
- Ноа Гуньон победил Милоша Яничича удушающим приёмом (раунд 1, 1:21);
- Тофик Мусаев победил Людовита Клейна техническим нокаутом (раунд 2, 4:07);
- Майкл Оливейра победил Обана Эллиотта техническим нокаутом (раунд 1, 1:49);
- Борислав Николич победил Марка Вологдина единогласным решением (29-27, 29-27, 29-27);
- Богдан Град победил Денниса Бузукью удушающим приёмом (раунд 2, 4:33);
- Матеуш Ребецки победил Кайла Преполеца техническим нокаутом (раунд 1, 4:41);
- Нина Милошевич победила Хейли Коуэн техническим нокаутом (раунд 1, 3:41);
- Йован Лека победил Александера Поппека техническим нокаутом (раунд 1, 2:22);
- Стефани Лусиано победила Марину Спасич удушающим приёмом (раунд 1, 3:30).
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