Бонусы UFC в Белграде. Милошевич, Стирлинг, Урбина и Медич получили по $ 100 тыс.

На турнире UFC в Белграде были вручены бонусы за лучшее выступление вечера. По $ 100 тыс. получили Нина Милошевич, Навахо Стирлинг, Гилберт Урбина и Урош Медич.

Нина Милошевич победила Хейли Коуэн техническим нокаутом (раунд 1, 3:41).

Навахо Стирлинг победил Яна Блаховича техническим нокаутом (раунд 1, 2:56).

Гилберт Урбина победил Властислава Чепо техническим нокаутом (раунд 1, 1:01).

Урош Медич победил Даниеля Родригеса техническим нокаутом (раунд 1, 0:30) в главном поединке вечера.

Все бойцы, одержавшие досрочные победы и не получившие основной бонус, а также не провалившие взвешивание, получат по $ 25 тыс.