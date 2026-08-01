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Бонусы UFC в Белграде

Бонусы UFC в Белграде. Милошевич, Стирлинг, Урбина и Медич получили по $ 100 тыс.
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На турнире UFC в Белграде были вручены бонусы за лучшее выступление вечера. По $ 100 тыс. получили Нина Милошевич, Навахо Стирлинг, Гилберт Урбина и Урош Медич.

Нина Милошевич победила Хейли Коуэн техническим нокаутом (раунд 1, 3:41).

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Нина Николия Милошевич (W) — Хейли Коуэн
01 августа 2026, суббота. 17:45 МСК
Нина Николия Милошевич
Окончено
TKO
Хейли Коуэн

Навахо Стирлинг победил Яна Блаховича техническим нокаутом (раунд 1, 2:56).

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Ян Блахович — Навахо Стирлинг (W)
01 августа 2026, суббота. 22:00 МСК
Ян Блахович
Окончено
TKO
Навахо Стирлинг

Гилберт Урбина победил Властислава Чепо техническим нокаутом (раунд 1, 1:01).

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Властислав Чепо (W) — Гилберт Урбина
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Властислав Чепо
Окончено
TKO
Гилберт Урбина

Урош Медич победил Даниеля Родригеса техническим нокаутом (раунд 1, 0:30) в главном поединке вечера.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Урош Медич (W) — Даниэль Родригес
01 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
Урош Медич
Окончено
TKO
Даниэль Родригес

Все бойцы, одержавшие досрочные победы и не получившие основной бонус, а также не провалившие взвешивание, получат по $ 25 тыс.

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