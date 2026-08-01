Царукян победил индийского блогера Баянпурию болевым приёмом на турнире Hype FC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян одержал победу в поединке по грэпплингу с индийским фитнес-блогером Анкитом Баянпурией. Встреча стала главным событием турнира Hype FC, который прошёл в Ереване.

Царукян завершил схватку досрочно. Российско-армянский боец провёл бросок через спину, после чего вышел на рычаг локтя. Баянпурия сдался ещё до того, как болевой приём был полностью зафиксирован. Поединок продлился немногим более двух минут.

Баянпурия известен как фитнес-инфлюэнсер и имеет многомиллионную аудиторию в социальных сетях. При этом у индийца практически отсутствует опыт выступлений в профессиональных единоборствах.

Для Царукяна эта победа стала первой после недавнего поражения от американца Колби Ковингтона в поединке по вольной борьбе на турнире RAF.