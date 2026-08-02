Первый турнир UFC в Сербии установил два рекорда организации по количеству финишей

Турнир UFC Fight Night 283, который прошёл в Белграде, установил два рекорда организации по количеству досрочно завершившихся поединков. Первый в истории UFC турнир в Сербии стал рекордным как по числу финишей в первом раунде, так и по общему количеству досрочных побед.

В рамках турнира бойцы одержали 10 побед досрочно в первом раунде, превзойдя прежнее достижение — семь финишей. Всего на турнире было зафиксировано 12 досрочных завершений, что также стало новым рекордом UFC. Предыдущий показатель составлял 11 финишей.

Главным событием вечера стал поединок между сербским бойцом Урошем Медичем и американцем Даниэлем Родригесом. Медич одержал победу техническим нокаутом уже на 30-й секунде первого раунда.

Ещё один финиш в стартовом раунде оформил представитель Новой Зеландии Навахо Стирлинг, который победил бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе поляка Яна Блаховича техническим нокаутом.