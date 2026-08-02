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Первый турнир UFC в Сербии установил два рекорда организации по количеству финишей

Первый турнир UFC в Сербии установил два рекорда организации по количеству финишей
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Турнир UFC Fight Night 283, который прошёл в Белграде, установил два рекорда организации по количеству досрочно завершившихся поединков. Первый в истории UFC турнир в Сербии стал рекордным как по числу финишей в первом раунде, так и по общему количеству досрочных побед.

В рамках турнира бойцы одержали 10 побед досрочно в первом раунде, превзойдя прежнее достижение — семь финишей. Всего на турнире было зафиксировано 12 досрочных завершений, что также стало новым рекордом UFC. Предыдущий показатель составлял 11 финишей.

Главным событием вечера стал поединок между сербским бойцом Урошем Медичем и американцем Даниэлем Родригесом. Медич одержал победу техническим нокаутом уже на 30-й секунде первого раунда.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Урош Медич (W) — Даниэль Родригес
01 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
Урош Медич
Окончено
TKO
Даниэль Родригес

Ещё один финиш в стартовом раунде оформил представитель Новой Зеландии Навахо Стирлинг, который победил бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе поляка Яна Блаховича техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Ян Блахович — Навахо Стирлинг (W)
01 августа 2026, суббота. 22:00 МСК
Ян Блахович
Окончено
TKO
Навахо Стирлинг
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