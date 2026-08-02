15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт одним словом ответил, заинтересован ли в подписании Усмана Нурмагомедова в UFC

Дана Уайт одним словом ответил, заинтересован ли в подписании Усмана Нурмагомедова в UFC
Комментарии

Глава UFC Дана Уайт намекнул на возможное подписание контракта с Усманом Нурмагомедовым, который стал свободным агентом после победы над Арчи Колганом на турнире PFL New York.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

На пресс-конференции после турнира UFC в Белграде Уайта спросили об интересе к российскому бойцу. Глава UFC ответил одним словом — «Конечно», сопроводив ответ хитрой улыбкой. Позже он опубликовал в социальных сетях эмодзи с улыбкой в ответ на видео с этим моментом.

Напомним, Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе, нокаутировав Арчи Колгана в первом раунде. Этот бой стал последним по его контракту с организацией.

После победы Нурмагомедов обратился к Джейку Полу, чей промоушен MVP недавно объединился с PFL. Боец заявил, что хочет увидеть, сколько новый владелец готов платить бойцам, учитывая, что Пол часто критиковал UFC за низкие гонорары.

Сейчас читают:
Теперь Усман Нурмагомедов должен перейти в UFC. Помешать может только Джейк Пол
Теперь Усман Нурмагомедов должен перейти в UFC. Помешать может только Джейк Пол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android