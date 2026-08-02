Дана Уайт одним словом ответил, заинтересован ли в подписании Усмана Нурмагомедова в UFC

Глава UFC Дана Уайт намекнул на возможное подписание контракта с Усманом Нурмагомедовым, который стал свободным агентом после победы над Арчи Колганом на турнире PFL New York.

На пресс-конференции после турнира UFC в Белграде Уайта спросили об интересе к российскому бойцу. Глава UFC ответил одним словом — «Конечно», сопроводив ответ хитрой улыбкой. Позже он опубликовал в социальных сетях эмодзи с улыбкой в ответ на видео с этим моментом.

Напомним, Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе, нокаутировав Арчи Колгана в первом раунде. Этот бой стал последним по его контракту с организацией.

После победы Нурмагомедов обратился к Джейку Полу, чей промоушен MVP недавно объединился с PFL. Боец заявил, что хочет увидеть, сколько новый владелец готов платить бойцам, учитывая, что Пол часто критиковал UFC за низкие гонорары.