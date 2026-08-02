Хабиб Нурмагомедов: Усман доказал, что он лучший легковес за пределами UFC

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова над Арчи Колганом на турнире PFL New York, а также поделился планами на его будущее.

«Усман показал и доказал за последние пару лет, что он лучший легковес за пределами UFC. Не словами, а своими выступлениями. Когда я говорил в 2020 году про Ислама [Махачева], что он лучший на тот момент, было много людей, которые не соглашались. Поверьте мне, ребята, в этой игре есть уровни. Что будет дальше, вы сами увидите. Следующий месяц будут [вестись] переговоры, очень скоро вы сами узнаете, в какой лиге он продолжит выступать. В свою очередь, от себя хочу поблагодарить PFL и лично Майка Когана за заботу и за их отношение к бойцам. Это словами не описать, как мы всей командой благодарны лиге и всему персоналу за их работу и отношение», — написал Хабиб в своём официальном телеграм-канале.