15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: Усман доказал, что он лучший легковес за пределами UFC

Хабиб Нурмагомедов: Усман доказал, что он лучший легковес за пределами UFC
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова над Арчи Колганом на турнире PFL New York, а также поделился планами на его будущее.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

«Усман показал и доказал за последние пару лет, что он лучший легковес за пределами UFC. Не словами, а своими выступлениями. Когда я говорил в 2020 году про Ислама [Махачева], что он лучший на тот момент, было много людей, которые не соглашались. Поверьте мне, ребята, в этой игре есть уровни. Что будет дальше, вы сами увидите. Следующий месяц будут [вестись] переговоры, очень скоро вы сами узнаете, в какой лиге он продолжит выступать. В свою очередь, от себя хочу поблагодарить PFL и лично Майка Когана за заботу и за их отношение к бойцам. Это словами не описать, как мы всей командой благодарны лиге и всему персоналу за их работу и отношение», — написал Хабиб в своём официальном телеграм-канале.

Сейчас читают:
Теперь Усман Нурмагомедов должен перейти в UFC. Помешать может только Джейк Пол
Теперь Усман Нурмагомедов должен перейти в UFC. Помешать может только Джейк Пол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android