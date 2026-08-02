Хабиб Нурмагомедов — об Амру Магомедове: выставил бы его против любого топового легковеса

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высоко оценил выступление российского бойца Амру Магомедова на турнире PFL New York. 27-летний непобеждённый легковес одержал досрочную победу над кубинцем Анхелем Альваресом во втором раунде.

«Насчёт Амру я скажу коротко: сегодня я бы выставил его против любого топового легковеса мира. Я в этой игре давно, и я знаю, о чём говорю. А так идём дальше, спасибо всем нашим болельщикам. Альхамдулиллах, вас очень много, и мы это ценим и стараемся вас всех радовать», — написал Нурмагомедов в своём официальном телеграм-канале.

Для Амру Магомедова это был второй поединок в PFL. В его профессиональном рекорде теперь 11 побед без поражений. Россиянин дебютировал в ММА в 2017 году.