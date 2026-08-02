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Хабиб Нурмагомедов — об Амру Магомедове: выставил бы его против любого топового легковеса

Хабиб Нурмагомедов — об Амру Магомедове: выставил бы его против любого топового легковеса
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высоко оценил выступление российского бойца Амру Магомедова на турнире PFL New York. 27-летний непобеждённый легковес одержал досрочную победу над кубинцем Анхелем Альваресом во втором раунде.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Амру Магомедов (W) — Анхель Альварес
01 августа 2026, суббота. 02:30 МСК
Амру Магомедов
Окончено
TKO
Анхель Альварес

«Насчёт Амру я скажу коротко: сегодня я бы выставил его против любого топового легковеса мира. Я в этой игре давно, и я знаю, о чём говорю. А так идём дальше, спасибо всем нашим болельщикам. Альхамдулиллах, вас очень много, и мы это ценим и стараемся вас всех радовать», — написал Нурмагомедов в своём официальном телеграм-канале.

Для Амру Магомедова это был второй поединок в PFL. В его профессиональном рекорде теперь 11 побед без поражений. Россиянин дебютировал в ММА в 2017 году.

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