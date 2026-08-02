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Ислам Махачев рассказал, в каком раунде планирует финишировать Иана Гарри на UFC 330

Ислам Махачев рассказал, в каком раунде планирует финишировать Иана Гарри на UFC 330
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Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящей защите титула в бою против ирландца Иана Мачадо Гарри на турнире UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Я лучший боец в мире, но хочу стать величайшим бойцом в истории этого спорта. Чтобы побить рекорд Андерсона Силвы, мне нужно победить Иана Гарри. И это будет не просто 17-я победа — их будет гораздо больше.

Иан — представитель нового поколения этого спорта. Он голоден, он хочет стать чемпионом UFC. Но у меня преимущество во всём, потому что я лучший боец в мире. Я покажу это в бою. Буду прессинговать его, удерживать, изматывать и финиширую. На UFC 330 я побью Иана Гарри в течение трёх раундов», — сказал Махачев в видео, опубликованном в официальном канале UFC на YouTube.

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