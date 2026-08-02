WWE SummerSlam: результаты первого дня. Леснар сразился в клетке, возвращение звезды

В ночь с 1 на 2 августа на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннесоте, США, состоялся первый день крупного шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) SummerSlam. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

WWE SummerSlam. Результаты первого дня:

1. Лив Морган победила Ийо Скай и защитила женское мировое чемпионство Raw.

Фото: wwe.com

2. Эл Эй Найт, Соло Сикоа, Ройс Кис победили «Бладлайн» (Джей и Джимми Усо, Джейкоб Фату) в командном поединке три на три.

Фото: wwe.com

3. Гюнтер победил Ника Алдиса.

Фото: wwe.com

4.Пейдж, Бри и Никки Белла проиграли «Фатал инфлюенс» (Джэси Джейн, Лэйни Рид и Фэллон Хенли) в командном поединке «три на три». После матча близняшки Белла избили Пейдж.

Фото: wwe.com

5. СМ Панк победил Коди Роудса и защитил неоспоримое чемпионство. В конце поединка вернулся Рэнди Ортон, который провёл Роудсу свой финишёр.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com

6. Оба Феми победил Брока Леснара в поединке по правилам «Ад в клетке».

Фото: wwe.com