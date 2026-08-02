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Джейк Пол заявил, что попросил Хабиба надеть пояс на Усмана Нурмагомедова

Джейк Пол заявил, что попросил Хабиба надеть пояс на Усмана Нурмагомедова
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол прокомментировал инцидент на турнире PFL в Нью-Йорке, когда Хабиб Нурмагомедов забрал из его рук чемпионский пояс и надел на победителя Усмана Нурмагомедова. По словам блогера, он сам попросил легенду UFC сделать это.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

«Это просто безумие, потому что ещё до того, как вручить ему пояс, я сказал Хабибу, что именно он должен передать пояс своему двоюродному брату и надеть его на него. Я даже не хочу быть промоутером, чтобы меня за всё это дерьмо восхваляли. На самом деле всё это ради бойцов. У меня в жизни и так всё устроено. Я буквально занимаюсь всем этим ради бойцов.

Я сказал Хабибу взять пояс и надеть его на своего двоюродного брата, потому что это гораздо круче, чем если бы это сделал я. Но в итоге всё превратили в очередную интернет-историю, где меня поливают грязью. Спросите Хабиба. Продолжайте, давайте. Вы все — овцы, пока не перестанете ими быть. Ваш IQ зависит от того, как вы прочитаете это сообщение и решите после него, любить меня или ненавидеть», — написал Пол в социальной сети.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Хабиб якобы выхватил пояс у Пола. Сам Нурмагомедов не комментировал ни сам инцидент, ни слова Пола.

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