Сепеда победил Роуча и стал новым чемпионом WBC в лёгком весе

В ночь на 1 августа в Лас-Вегасе, США, состоялся поединок за вакантное чемпионство World Boxing Council (WBC) в лёгком весе, в рамках которого 30-летний мексиканский боксёр и бывший временный чемпион в лёгком весе Уильям Сепеда сразился с 30-летним американцем Ламантом Роучем.

Поединок прошёл всю дистанцию в 12 раундов при доминации Сепеды и завершился его уверенной победой единогласным судейским решением — 117-111; 117-111; 118-110.

Cепеда одержал 34-ю победу в карьере при единственном поражении, которое потерпел год назад в бою с Шакуром Стивенсом за это же чемпионство в лёгком весе.

Роуч после двух ничейных поединков подряд потерпел второе поражение в карьере.