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Александр Шаблий попросил у PFL реванш с Усманом Нурмагомедовым

Александр Шаблий попросил у PFL реванш с Усманом Нурмагомедовым
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий обратился к руководству PFL с просьбой организовать реванш с чемпионом лиги в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым. По словам россиянина, он уверен, что повторный поединок сложится для него иначе.

«Привет всем. Все мы знаем, что в нашем виде спорта некоторые реванши могут сложиться по-другому, как у Петра Яна с Мерабом [Двалишвили] или как у Фрэнсиса Нганну со Стипе Миочичем. Все понимают, если Хамзат Чимаев во второй раз подерётся с Шоном Стриклендом или Ислам Махачев с Адриану Мартинсом, этот бой сложится иначе.

Хотел бы попросить реванш у лиги PFL с Усманом Нурмагомедовым, потому что считаю, что наш второй бой пройдёт по-другому. Я в этом уверен. Усмана поздравляю, никакого неуважения к нему нет, считаю, что он сейчас лучший легковес мира среди всех промоушенов и прошу бой с ним только по этой причине. Я легитимный претендент на титул и хотел бы реванша», — написал Шаблий в социальной сети.

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