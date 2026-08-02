«Не покину октагон без титула». Иан Гарри — о поединке с Исламом Махачевым
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Ирландский боец UFC Иан Гарри высказался о предстоящем титульном поединке с действующим чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.
UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри
«Он, безусловно, один из величайших бойцов нашего поколения, именно с таким соперником я хочу встретиться. Когда его уничтожу, сомнений ни у кого не останется.
Махачев — мой самый сложный вызов. Он лучший боец на планете. Помяните моё слово: ни за что не покину октагон без этого титула», — сказал Иан Гарри в видео, опубликованном в официальном канале организации на YouTube.
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