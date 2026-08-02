«Не покину октагон без титула». Иан Гарри — о поединке с Исламом Махачевым

Ирландский боец UFC Иан Гарри высказался о предстоящем титульном поединке с действующим чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Он, безусловно, один из величайших бойцов нашего поколения, именно с таким соперником я хочу встретиться. Когда его уничтожу, сомнений ни у кого не останется.

Махачев — мой самый сложный вызов. Он лучший боец на планете. Помяните моё слово: ни за что не покину октагон без этого титула», — сказал Иан Гарри в видео, опубликованном в официальном канале организации на YouTube.