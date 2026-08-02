Дана Уайт: у Уроша Медича есть всё необходимое, чтобы стать суперзвездой UFC

Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выступление Уроша Медича в главном бою турнира UFC Fight Night 283 в Белграде. Сербский боец нокаутировал Даниэля Родригеса уже на 30-й секунде первого раунда.

«Не знаю, как можно было победить более впечатляюще. Первый удар практически отправил его в нокаут, потому что второй, по сути, пришёлся ему в грудь, затем был удар в затылок и ещё несколько ударов в партере. По большому счёту он нокаутировал одним ударом.

Прежде всего у него больше всего нокаутов в первом раунде в истории этого дивизиона. У него самая длинная серия побед нокаутом в истории дивизиона. Кажется, это третья по продолжительности серия нокаутов в первом раунде во всём спорте. У него самый высокий процент нокдаунов — ему принадлежит множество рекордов, связанных с нокаутами в первом раунде. Если продолжит выступать, будет подниматься в рейтинге и в итоге поборется за титул чемпиона мира, у Уроша есть всё необходимое, чтобы стать суперзвездой. Медич определённо движется в правильном направлении», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.