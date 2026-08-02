WWE SummerSlam: кард второго дня. Поединки за временное чемпионство и $ 100 тыс.

В ночь со 2 на 3 августа на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннесоте, США, состоится второй и заключительный день крупного шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) SummerSlam. Основная часть шоу начнётся в 1:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и ESPN. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE SummerSlam. Кард второго дня:

1. Данхаузен против Доминика Мистерио — матч по правилам «Деньги на шесте», победитель получит $ 100 тыс.

Фото: wwe.com

2. Пента (Интерконтинентальный чемпион) против Чада Гейбла — титульный поединок.

Фото: wwe.com

3. Тиффани Стрэттон против Лэш Ледженд против Челси Грин против Шарлотт Флэр против Джейд Каргилл — поединок с лестницами за временное чемпионство женщин на SmackDown.

Фото: wwe.com

4. Сэми Зейн против Финна Балора — поединок за первое претендентство на неоспоримое чемпионство.

Фото: wwe.com

5. Трик Уильямс (чемпиона США) против Барона Корбина — титульный поединок.

Фото: wwe.com

6. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) против Сета Роллинса — титульный поединок.