Умар Кремлёв: турнир RAF в Москве станет самым масштабным событием в истории борьбы

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил, что турнир по борьбе Real American Freestyle (RAF), который пройдёт 5 сентября в Москве, станет самым масштабным событием в истории профессиональной борьбы.

«5 сентября в Москве будет очень жарко — здесь соберутся лучшие борцы со всего мира. На ковре встретятся настоящие легенды, каждая схватка будет зрелищной и напряжённой. Это будет самое масштабное событие в истории профессиональной борьбы и в истории RAF. Я в этом уверен», — приводит слова Кремлёва пресс-службы IBA.

Турнир RAF Moscow станет дебютным для промоушена в России. В рамках вечера состоится борцовский поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.