Брок Леснар будет введён в Зал славы университета Миннесоты

49-летний американский рестлер, а также бывший боец смешанного стиля, борец и игрок в американский футбол Брок Леснар, выступающий в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), будет введён в Зал славы университета Миннесоты, об этом сообщили в WWE во время шоу SummerSlam.

Церемония введения пройдёт в ночь со 2 на 3 октября 2026 года.

Брок Леснар заявил о себе ещё во время выступлений за борцовскую команду «Гоферс» (Миннесотский университет) за свои два сезона — с 1998 по 2000 год. Уроженец Уэбстера, Южная Дакота, Леснар перевёлся в Миннесоту из колледжа Бисмарк-Джуниор осенью 1998 года и сразу же стал доминирующей силой в тяжёлом весе. За карьеру в «Гоферс» он одержал впечатляющие 55 побед при всего трёх поражениях. В 2000 году Леснар выиграл чемпионат NCAA в тяжёлом весе, а годом ранее, в 1999-м, стал вице-чемпионом. Двукратный победитель All-American и двукратный чемпион Big Ten, Леснар завершил карьеру с лучшим процентом побед в истории вуза.

В 2000 году он ушёл в профессиональный реслинг — в WWE — и стал семикратным чемпионом WWE, в том числе завоевав в 2002 году титул самого молодого чемпиона в истории организации. Также он выступал в UFC, где в 2008 году стал чемпионом в тяжёлом весе. Леснар в 2004 году побывал на тренировочном сборе с «Миннесотой» и сыграл в трёх предсезонных матчах, хотя до этого не занимался футболом со времён школы.