Действующий чемпион UFC Ислам Махачев пошутил над ведущим, который представил его слушателям в начале выпуска подкаста о паделе — Game Set Padel.

Интервьюер. Ислам по-прежнему невероятно конкурентоспособен, особенно когда выходит на падел-корт. Мне удалось увидеть это лично. Но он переносит в эту игру ту же концентрацию, стратегию и спокойную интенсивность, что делает его одним из самых интересных спортсменов, перешедших из одного вида спорта в другой. Он прошёл путь от UFC до того, о чём мы говорили ранее, — стал чемпионом по паделу. Для меня большая честь приветствовать в студии Ислама. Спасибо, что присоединился к нам сегодня.

Ислам. Спасибо, спасибо. Брат, кто помог тебе представить меня? ChatGPT? (Смеётся).

Интервьюер. Ну, ChatGPT немного помог мне с этим, — сказали мужчины в подкасте Game Set Padel.

В выпуске Ислам рассказал не только о пути в единоборствах, но и о том, как полюбил падел, что ему в нём нравится, а ещё — о первом падел-клубе в Дагестане под названием Pound 4 Padel.