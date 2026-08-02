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Мухаммад и Сехудо отреагировали на быструю победу Медича на турнире UFC в Белграде

Мухаммад и Сехудо отреагировали на быструю победу Медича на турнире UFC в Белграде
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад и победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо отреагировали на победу Уроша Медича над Даниэлем Родригесом.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Урош Медич (W) — Даниэль Родригес
01 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
Урош Медич
Окончено
TKO
Даниэль Родригес

«Ничего себе, это было безумно быстро!» — написал Мухаммад в социальной сети Х.

«Это было быстро!!! Всего 30 секунд — и всё, Медич уже тут как тут», — написал Сехудо.

Поединок двух американцев возглавил кард турнира UFC Fight Night 283, который прошёл 1 августа на стадионе «Белград Арена» в столице Сербии. Встреча завершилась в первом раунде за 30 секунд победой нокаутом со стороны Медича.

В рамках турнира бойцы одержали 10 побед досрочно в первом раунде, превзойдя прежнее достижение — семь финишей. Всего на турнире было зафиксировано 12 досрочных завершений, что также стало новым рекордом UFC. Предыдущий показатель составлял 11 финишей.

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