Родригес — о нокауте от Медича: горжусь собой, несмотря на поражение

Американский боец Даниэль Родригес прокомментировал своё поражение нокаутом на турнире UFC Fight Night в Белграде. По словам 39-летнего ветерана, он гордится тем, что вышел в октагон после восьми месяцев, проведённых в мексиканской тюрьме.

«*****, я зарядил джеб, а он меня опередил ударом. Дерьмо случается, видимо. Несмотря на то, что только что произошло, всё равно могу сказать, что горжусь собой за то, что преодолел за последний год. Когда я вышел из тюрьмы, был вообще не в форме. Мы знали, на какой риск идём, приезжая сюда драться с этим чуваком у него дома, всё равно пошли на это. В следующий раз я буду гораздо лучше готов физически. *****, у меня сердце болит от этого поражения. В следующий раз я буду лучше», — сказал Родригес в видео, которое опубликовал в социальной сети.