15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Родригес — о нокауте от Медича: горжусь собой, несмотря на поражение

Родригес — о нокауте от Медича: горжусь собой, несмотря на поражение
Комментарии

Американский боец Даниэль Родригес прокомментировал своё поражение нокаутом на турнире UFC Fight Night в Белграде. По словам 39-летнего ветерана, он гордится тем, что вышел в октагон после восьми месяцев, проведённых в мексиканской тюрьме.

«*****, я зарядил джеб, а он меня опередил ударом. Дерьмо случается, видимо. Несмотря на то, что только что произошло, всё равно могу сказать, что горжусь собой за то, что преодолел за последний год. Когда я вышел из тюрьмы, был вообще не в форме. Мы знали, на какой риск идём, приезжая сюда драться с этим чуваком у него дома, всё равно пошли на это. В следующий раз я буду гораздо лучше готов физически. *****, у меня сердце болит от этого поражения. В следующий раз я буду лучше», — сказал Родригес в видео, которое опубликовал в социальной сети.

Сейчас читают:
Страшный нокаутёр из Сербии кошмарит дивизион Махачева. С Медичем придётся считаться всем
Страшный нокаутёр из Сербии кошмарит дивизион Махачева. С Медичем придётся считаться всем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android