«Чемпион с сердцем». Мендес — о тренерской работе Ислама Махачева

Тренер Хавьер Мендес высказался о работе в роли наставника действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

– Очевидно, вы с Хабибом работаете вместе уже давно, но теперь к тренерскому штабу присоединился Ислам Махачев. Наверное, вам было приятно видеть его наставничество и то влияние, которое он оказывает на бойцов в зале?

– Ну, он всегда был наставником и всегда был с нами в углу, даже когда сам не дрался. Так что это не первый раз, когда Ислам помогал в углу. Нет, мы много раз брали его с собой. Просто люди сейчас не помнят, но он был в углу довольно часто. Он исключительный секундант. И он искренне переживает, знаете, это чемпион с сердцем, которому небезразличны свои ребята. И Ислам делает то же самое, что делал Хабиб, когда Хабиб проводил спарринги.

А потом он заканчивал спарринговаться и знал, что другие его братья скоро выйдут на ринг. Хабиб не уходил тренироваться дальше — он смотрел спарринги и давал советы. Ислам — то же самое. Точно так же. Так что они идут по одному и тому же следу. Знаете, мне очень радостно видеть это от этих ребят, потому что они возвращают то, что получили от своих старших. Как отец Хабиба дал Хабибу — Хабиб теперь отдаёт своим бойцам. Что я дал им — они отдают своим бойцам. Так что это вроде как семейная традиция, знаете. Мы следуем традициям тех, кто нас научил, — сказал Мендес на YouTube-канале Submission Radio.