Хавьер Мендес: совет Ислама Махачева помог Усману Нурмагомедову добиться победы в PFL

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, рассказал, что его подопечный помог Усману Нурмагомедову одержать победу в последнем бою, поделившись той же техникой, которую сам использовал против Александра Волкановски.

«Ислам Махачев находился у нас в углу, помогал во время боя и работал с ним в раздевалке. И именно совет Ислама помог добиться результата. Он сказал: «Работай по центру, заставь его реагировать на финты, финти, а затем наноси удар ногой в голову». Именно так всё и произошло.

Ирония в том, что похожую идею и подход самому Исламу когда-то предложил его тренер Магомед [Багандов]. Перед боем с Алексом Волкановски Магомед спросил: «Тренер, как вы думаете, будем работать по корпусу, а затем нанесём удар ногой в голову?» Я ответил: «Идеально». Получается, Исламу эту технику показал тренер Магомед, а затем Ислам объяснил её Усману, и это принесло результат. Очень горжусь нашей командой», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.