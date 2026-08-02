Сепеда объяснил, как поражение от Стивенсона помогло победить Роуча в бою за титул

Новоиспечённый чемпион WBC в лёгком весе мексиканец Уильям Сепеда отреагировал на победу над Ламонтом Роучем единогласным судейским решением (117-111; 117-111; 118-110).

«Всё, через что прошла моя команда, моя семья, всё, через что я прошёл за долгие годы… и сегодня ночью моя мечта стала реальностью.

Я переполнен радостью от этой победы; это результат 20 лет тяжёлого труда и жертв. Я всегда мечтал стать чемпионом мира, и сегодня вместе с моей невероятной командой мы смогли этого добиться. Мы показали, что я могу адаптироваться по ходу боя, могу работать в боксёрской манере и могу противостоять любому сопернику.

Поражение от Стивенсона год назад определённо повлияло на исход этого поединка. Ламонт думал, что я буду однообразным бойцом, а мы добавили в свой арсенал пару вещей, которые кардинально изменили ход боя», — приводит слова Сепеды BoxingScene.