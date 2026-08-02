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«Никто не называл мне твоего имени». Коста ответил Прохазке на вызов

«Никто не называл мне твоего имени». Коста ответил Прохазке на вызов
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста ответил на вызов экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазки.

«ВСЕ хотят со мной драться, потому что я — ГЛАВНЫЙ ПАРЕНЬ в этом скучном дивизионе. Но ПРАВДА в том, что пока никто мне не упоминал твоё имя. Так что возвращайся к своим странным занятиям, чем бы ты там ни занимался, чувак», — написал Коста в своём аккаунте в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, а также четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов. Пауло является бывшим чемпионом бразильской лиги Jungle Fight в среднем весе.

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