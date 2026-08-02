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Шакур Стивенсон включил Бивола в топ-5 самых зрелищных боксёров в мире

Шакур Стивенсон включил Бивола в топ-5 самых зрелищных боксёров в мире
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Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон назвал топ-5 самых зрелищных боксёров в мире в данный момент в интервью журналу The Ring.

Топ-5 самых зрелищных боксёров по версии Стивенсона:

1. Джервонта Дэвис.
2. Джесси Родригес
3. Дмитрий Бивол.
4. Джарон Эннис.
5. Кейшон Дэвис.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.

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