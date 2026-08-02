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Звезда UFC встретился с 224-сантиметровым экс-игроком НБА, померившись с ним ладонями

Звезда UFC встретился с 224-сантиметровым экс-игроком НБА, померившись с ним ладонями
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра встретился с 37-летним бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербом Бобаном Марьяновичем на турнире UFC в Белграде.

Фото: Из личного архива Перейры

Также атлеты решили показать разницу в размерах между собой, сравнив свои ладони.

Фото: Из личного архива Бёрнса

Рост Бобана составляет 224 см. В данный момент Марьянович является игроком словенского клуба «Илирия», выступающего в Адриатической лиге. В НБА баскетболист из Сербии отыграл девять сезонов, успев выступить за такие команды, как «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию», «Даллас» и «Хьюстон».

Рост Алекса составляет 194 см. Перейра имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и по кикбоксингу.

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