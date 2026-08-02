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Рой Джонс ответил, какой непобеждённый боксёр смог бы побить Усика в данный момент

Рой Джонс ответил, какой непобеждённый боксёр смог бы побить Усика в данный момент
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57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший ответил, какой действующий боксёр смог бы побить 39-летнего непобеждённого украинца Александра Усика в данный момент.

«Представьте, что бы сделал Дэвид Бенавидес в тот вечер [находясь на месте Рико Верхувена] – Усик потерпел бы первое поражение. Разве это [предположение] не делает меня гением? Это единственный бой для Дэвида Бенавидеса на данный момент [который имеет смысл] – любой другой был бы пустой тратой времени. У вас есть шанс подняться в весе и войти в историю. Вы бы первым победили Усика, и тогда вы бы вошли в историю», — приводит слова Джонса-младшего портал Boxing News.

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