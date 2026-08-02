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Жан Силва проведёт следующий бой против экс-претендента на пояс UFC в сентябре — ESPN

Жан Силва проведёт следующий бой против экс-претендента на пояс UFC в сентябре — ESPN
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Шестой номер рейтинга UFC в полулёгком весе бразилец Жан Силва проведёт следующий бой против бывшего временного чемпиона UFC в категории до 66 кг мексиканца Яира Родригеса на турнире UFC Noche 4, который пройдёт 12 сентября в Глендейле (штат Аризона, США). Их противостояние станет главным событием ивента. Об этом сообщает авторитетный портал ESPN.

Яиру 33 года. В своём профессиональном рекорде Родригес имеет 21 победу, из которых 16 были одержаны досрочно, пять поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Последний поединок мексиканский боец провёл в апреле 2025 года на турнире UFC 314. Тогда Яир победил бразильца Патрисио Фрейре единогласным решением судей.

Жану 29 лет. В качестве профи бразильский атлет дебютировал в ММА в 2016 году. В своём рекорде Силва имеет 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

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