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Мурат Гассиев: я, Кабайел и Дюбуа хотим искренне поблагодарить Усика

Мурат Гассиев: я, Кабайел и Дюбуа хотим искренне поблагодарить Усика
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Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев объяснил, почему рад тому, что 39-летний непобеждённый украинец Александр Усик отказался от всех своих чемпионских титулов.

«Этот титул [WBA] — ещё один шаг к моей мечте стать абсолютным чемпионом мира. Я снова пытаюсь. Сейчас все хотят драться со мной. А раньше говорили «этот парень – никто». Такие боксёры, как я, Агит Кабайел и Даниэль Дюбуа – хотим искренне поблагодарить Александра Усика. Его титулы стали для нас настоящим подарком на Новый год», – сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале iFL TV.

В последнем бою, который состоялся 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве, Мурат Гассиев победил техническим нокаутом немца Питера Кадиру.

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