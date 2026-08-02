Мурат Гассиев: я, Кабайел и Дюбуа хотим искренне поблагодарить Усика

Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев объяснил, почему рад тому, что 39-летний непобеждённый украинец Александр Усик отказался от всех своих чемпионских титулов.

«Этот титул [WBA] — ещё один шаг к моей мечте стать абсолютным чемпионом мира. Я снова пытаюсь. Сейчас все хотят драться со мной. А раньше говорили «этот парень – никто». Такие боксёры, как я, Агит Кабайел и Даниэль Дюбуа – хотим искренне поблагодарить Александра Усика. Его титулы стали для нас настоящим подарком на Новый год», – сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале iFL TV.

В последнем бою, который состоялся 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве, Мурат Гассиев победил техническим нокаутом немца Питера Кадиру.