Жорж Сен-Пьер заявил, что Гейджи должен остаться в ММА только ради боя с Макгрегором

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер посоветовал 37-летнему действующему обладателю титула UFC в категории до 70 кг американцу Джастину Гейджи завершить карьеру в ММА в данный момент. При этом Жорж отметил, что единственный бой, который имеет смысл для Джастина сейчас, это поединок против ирландца Конора Макгрегора.

«Мне очень нравится наблюдать за его боями. Но в то же время я бы хотел, чтобы он был здоров и прожил долгую жизнь — долгую, благополучную жизнь со своей семьёй. Если бы я был Джастином… Ему, возможно, не понравился бы мой ответ, но я бы ушёл на пенсию прямо сейчас, если бы был на его месте. Чего ещё он хочет добиться? Что может быть важнее того, что он только что сделал в Белом доме?

Думаю, есть только одна вещь, которая могла бы заставить меня вернуться на его месте — это Конор Макгрегор. Я знаю, что у него только что был разрыв передней крестообразной связки. Тем не менее, может быть, если Джастин будет поддерживать форму, продолжит работать над своим мастерством, то через год или полтора Конор вернётся. Гейджи должен снова подраться только с Макгрегором, если он хочет остаться здоровым, много заработать и снизить риски… Если он уйдёт на пенсию сейчас, ничто не помешает ему в конечном итоге вернуться позже, если у него возникнет желание», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.