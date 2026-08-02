15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

36-летний Сауль Альварес объяснил, в каком случае примет решение уйти из бокса

36-летний Сауль Альварес объяснил, в каком случае примет решение уйти из бокса
Комментарии

36-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, рассказал, в каком случае примет решение о завершении карьеры в боксе.

«Если я буду в спортзале, приму много ударов, а потом моё тело не среагирует должным образом, то пойму [что пора завершать карьеру]. Не собираюсь выходить на бои с такой подготовкой, поскольку на тренировках всё видно. У меня есть другие дела вне бокса», — приводит слова Альвареса портал Sherdog.

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

Материалы по теме
Канело посоветовал Джейку Полу завершить карьеру в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android