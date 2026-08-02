36-летний Сауль Альварес объяснил, в каком случае примет решение уйти из бокса

36-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, рассказал, в каком случае примет решение о завершении карьеры в боксе.

«Если я буду в спортзале, приму много ударов, а потом моё тело не среагирует должным образом, то пойму [что пора завершать карьеру]. Не собираюсь выходить на бои с такой подготовкой, поскольку на тренировках всё видно. У меня есть другие дела вне бокса», — приводит слова Альвареса портал Sherdog.

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.