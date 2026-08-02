Жорж Сен-Пьер: мне никогда не нравилось драться. Это был стресс

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, что не испытывал наслаждения и удовольствия от проведения поединков в ходе всей своей карьеры в ММА.

«Мне никогда не нравилось драться. Мне это никогда не доставляло удовольствия. Это был стресс. Я делал это только для того, чтобы обрести свободу. Использовал бои, чтобы продвинуться туда, где мне нужно было быть в жизни. Я люблю тренировки, люблю науку, лежащую в основе этого вида спорта, но в день боя стресс был невыносимым. Я ненавижу это. Если бы я мог щёлкнуть пальцами в день боя и проснуться на следующий день, то сделал бы это», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Title Fight в социальной сети Х.