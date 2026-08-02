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Жорж Сен-Пьер рассказал, как в начале карьеры ему помогли спортсмены из России

Жорж Сен-Пьер рассказал, как в начале карьеры ему помогли спортсмены из России
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, что учился борьбе у спортсменов из Восточной Европы и России, которые тренировались в Монреальском борцовском клубе.

«Мне очень повезло, поскольку парни, с которыми я тренировался, были из Восточной Европы. Это был Монреальский борцовский клуб, но у многих из них не было канадского гражданства. Многие из них были из России, и они взяли меня под свою опеку. Они работали со мной, и это имело огромное значение», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Title Fight в социальной сети Х.

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